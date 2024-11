UE celebra reeleição de Sandu como presidente da Moldávia

ROMA, 4 NOV (ANSA) - A presidente pró-União Europeia da Moldávia, Maia Sandu, foi reeleita em segundo turno neste domingo (3), com mais de 54% dos votos. Sua vitória sobre o candidato apoiado pelos socialistas pró-Rússia, Alexandr Stoianoglo, que obteve pouco mais de 45%, foi celebrada pelo bloco europeu.

"Moldávia, você venceu! Hoje, queridos moldavos, vocês deram uma lição de democracia, digna de ser escrita nos livros de história... A liberdade, a verdade e a justiça prevaleceram", declarou Sandu, que defende a entrada do país na UE, tema que foi motivo de plebiscito há duas semanas, com vitória do "sim" com 50,35%.

Apesar da vitória da presidente, a campanha foi marcada por alegações de interferência russa, compra de votos e intimidação por parte de aliados de Stoianoglo.