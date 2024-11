Biden promete 'transição pacífica' após vitória de Trump

SÃO PAULO, 7 NOV (ANSA) - Em seu primeiro discurso após Donald Trump vencer as eleições presidenciais, o atual mandatário dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira (7) que está trabalhando para garantir uma transição de poder pacífica.

No pronunciamento na Casa Branca, o democrata confirmou ter falado por telefone com o republicano e ter garantido à equipe do adversário que, em "20 de janeiro, haverá uma transferência de poder pacífica" e confiável, porque é isso que o povo merece.

"Aceitamos a escolha que o país fez. Estamos em uma democracia, a vontade popular sempre prevalecerá. Você não pode amar seu país só quando você vence. Você não pode amar seu vizinho só quando vocês concordam", declarou ele.