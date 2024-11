Coreia do Sul não descarta fornecer armas para Ucrânia

O líder conversou por telefone com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, com quem pode se encontrar pessoalmente ainda neste ano.

Um dos temas abordados na conversa de 12 minutos foi a participação da Coreia do Norte no conflito na Ucrânia. De acordo com o governo do presidente Volodymyr Zelensky, a Rússia pode deslocar até 15 mil militares norte-coreanos para as frentes de batalha, mas Moscou nega e acusa Kiev de tentar envolver a Coreia do Sul na guerra. (ANSA).

