EUA na mira? Como é o suposto plano russo de objetos inflamáveis em aviões

No Reino Unido, situação semelhante ocorreu em 22 de julho. Um pacote pegou fogo em um depósito da DHL em Minworth, perto de Birmingham —o que motivou investigação por parte da polícia antiterrorista.

Os dispositivos estavam supostamente disfarçados. De acordo com o Wall Street Journal, dispositivos como massageadores elétricos carregados com uma substância inflamável à base de magnésio foram enviados da Lituânia para o Reino Unido e parecem ter sido parte de um teste para avaliar a viabilidade de colocá-los em aviões com destino à América do Norte.

A Lituânia, país de onde partiu um dos objetos, anunciou, nesta terça-feira (5), a prisão de suspeitos de terem enviado dispositivos incendiários. "Precisamos neutralizar e desmantelar a fonte, e sabemos quem está por trás dessas operações. São os serviços de inteligência militar russos", disse Kestutis Budrys, conselheiro de segurança nacional do presidente da Lituânia.

Há uma desconfiança de que os planos da Rússia envolvam ameaçar os Estados Unidos. Os serviços de inteligência investigam se eles pretendem destruir aviões e detonar bombas nos centros de logística em solo norte-americano, ou até explodir aviões em pleno ar. Autoridades disseram ao The New York Times que os Estados Unidos e seus aliados europeus eram os alvos da Rússia.

Segundo fontes ouvidas pelo New York Times, a operação russa seria motivada pelo apoio do Ocidente aos militares da Ucrânia. Autoridades ocidentais dizem testemunhar a intensificação de uma guerra de sabotagem por parte da Rússia, visando os aliados da Ucrânia.

Polônia já prendeu 4

No mês passado, o Ministério Público polonês disse que quatro pessoas foram presas por suspeita de conexão com explosões do tipo. Também foi emitido um pedido de captura internacional para dois outros suspeitos. As autoridades polonesas não revelaram o nome do grupo, mas ressaltaram que os pacotes foram enviados pelo correio ao Reino Unido e a países da União Europeia, tendo se incendiado ou detonado espontaneamente durante o transporte terrestre e aéreo. O comunicado acrescenta que o objetivo era testar as rotas de envio para esse tipo de remessa, com a intenção de enviá-las, em última instância, para os Estados Unidos e o Canadá.