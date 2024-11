Vitória de Trump: 'sommeliers' de fascismo e nova expressão de negacionismo

Os EUA vivem um dos melhores momentos econômicos de sua história. "Ah, mas há os deserdados da globalização..." Eu sei. Mas isso faz tempo, e aquele mundo não volta mais. O país experimenta o pleno emprego — desemprego de 4,1% —, crescimento robusto e inflação em 2,1%. "Ah, mas esteve mais alta..." A exemplo do que se deu no resto do mundo em razão da covid. Parte dela também se deveu à fantástica injeção de dinheiro público na atividade privada para, como direi?, girar a máquina do capitalismo.

Paul Krugman escreveu dezenas de artigos apontando que a percepção dos americanos sobre a situação econômica do país dissentia, com frequência, da qualidade de vida dos próprios respondentes. Por mais que se queira atribuir "à economia, estúpido" a avaliação negativa sobre o governo Biden, a verdade é que inflação de 2,1% é inflação de 2,1%, e desemprego de 4,1% é desemprego de 4,1%. Fazer o quê? Então não é a economia, estúpido! Os que não se aproveitaram do melhor da globalização não surgiram nos últimos quatro anos.

Os EUA e o mundo não são um exemplo notável de distribuição de renda. Sim, é verdade, esse capitalismo globalizado, que deslocou cadeias produtivas para países longínquos e que desregulamentou no limite da irresponsabilidade o mercado de trabalho concentrou ainda mais renda. Lá e aqui. Há estudos a respeito. Mas será que Biden faz uma gestão interna que merece a reprovação de mais de 60%? A tese é insustentável.

Há, isto sim, uma espécie de onda antigovernista democracias afora, e os que se beneficiam desse descontentamento que navega nas redes são as correntes de extrema direita porque estão sempre presentes com suas soluções simples e erradas para problemas difíceis. Em comum, todas elas envergam as vestes do conservadorismo nos costumes para ameaçar a população com fantasmas e criam alguns bodes expiatórios para mobilizar os ódios. No caso de Trump, são os imigrantes. Bolsonaro prefere se fixar no "comunismo" e na "ideologia de gênero".

Trump fez, como já destaquei nesta coluna, um discurso até que manso. Prometeu reconstruir o país — está, por acaso, em escombros? — e anunciou uma "era de ouro". Santo Deus! Raoul Girardet, em "Mitos Mitologias Políticas", já caracterizou há muito tempo o discurso de líderes autoritários. Invariavelmente, eles se referem a um "momento da queda", atribuído a adversários, e anunciam a "idade do ouro", desde que a população se subordine às vontades do líder.

E como Trump promete fazer isso? Suponho, então, que os EUA teriam de ter um desemprego ainda menor, uma renda maior dos salários e uma inflação mais baixa... Qual a chance de isso acontecer? Bem, ele promete redução de impostos, o que provocará aumento da dívida pública, sobretaxação de importações, o que induzirá um aumento de preços, e deportação em massa, o que implicará encarecimento da mão de obra. Se fizer o que promete, que "era de ouro" vai entregar aos americanos?