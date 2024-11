Notre Dame de Paris se prepara para reabertura cinco anos após incêndio

O incêndio que a devastou em 2019 chocou o mundo inteiro, mas cinco anos depois, a Catedral de Notre Dame de Paris recuperou a sua beleza e prepara-se para receber os primeiros visitantes em 7 de dezembro.

Quando as chamas devoraram, no dia 15 de abril de 2019, uma das maiores catedrais do Ocidente, tombada como patrimônio mundial da Unesco, o sentimento de pesar foi global.

Notre Dame tem quase 1.000 anos: a construção da catedral, com suas impressionantes gárgulas, começou por volta de 1163. A construção durou dois séculos, até 1345.