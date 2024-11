Florença, Milão e Bolonha lideram qualidade de vida na Itália

O relatório do Istat revelou ainda algumas disparidades entre as cidades das regiões centro-norte e sul, sobretudo em renda e educação.

As metrópoles do centro-norte mostraram maior poder aquisitivo em comparação com as do sul, porém também com maior nível de desigualdade.

Já nos municípios meridionais, a educação foi avaliada como "crítica em todas as cidades, exceto Bari [na Puglia]".

Enquanto as capitais do norte lideram o ranking de qualidade de vida e bem-estar na Itália, a cidade de Reggio Calabria, na Calábria, ficou na lanterna da lista.

De todas as metrópoles meridionais, Cagliari, na Sardenha, foi a única avaliada de modo positivo. Por sua vez, Roma, no centro do país, ficou em posição intermediária, representando a "divisão de águas" entre norte e sul. (ANSA).