Luta contra fome deve ser global, diz senadora italiana no G20

ROMA, 7 NOV (ANSA) - A vice-presidente do Senado da Itália, Licia Ronzulli, declarou que a luta contra a fome, a pobreza e a desigualdade é um dos desafios "mais urgentes" da atualidade em discurso pronunciado, nesta quinta-feira (7), durante a cúpula dos representantes parlamentares do G20, em Brasília.

"A luta contra a fome, a pobreza e a desigualdade no mundo é um dos desafios mais urgentes do nosso tempo e para superá-lo requer um esforço conjunto e global de governos, parlamentos e organizações internacionais. Cerca de 800 milhões de pessoas ainda sofrem de fome crônica e a pobreza extrema obrigam elas a viver com menos de US$ 2 por dia", comentou a senadora do partido conservador Força Itália (FI).

Ronzulli acrescentou que, para a Itália, "a segurança alimentar está entre as prioridades da política externa, com particular atenção para o continente africano, onde esta emergência se manifesta de forma mais dramática".