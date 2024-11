Pôsteres homenageiam países finalistas do Prêmio Ernesto Illy

SÃO PAULO, 7 NOV (ANSA) - A empresa italiana illycaffè apresentou os nove manifestos que representam cada um dos países finalistas do Prêmio Internacional Ernesto Illy, que elegerá o melhor café do mundo no próximo dia 12 de novembro, em Nova York.

O pôster do Brasil, nação vencedora do troféu "Best of the Best" ("Melhor dos Melhores") em 2023, foi elaborado pela artista Camila Rosa e retrata a antiga cultura do café no país por meio da figura de uma mulher segurando uma xícara na mão, em meio a motivos tropicais.

A iniciativa da illycaffè busca transmitir, por meio da linguagem artística, os valores na base da cafeicultura em cada um dos nove finalistas, que ainda incluem Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, Nicarágua e Ruanda, além de promover uma viagem pelas cores e atmosferas dessas nações.