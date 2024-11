Caso de malária na Itália é importado, dizem autoridades

Segundo o comunicado, a investigação foi conduzida em estreita sinergia com a Direção de Prevenção e o Instituto Superior de Saúde. Além disso, o sistema de vigilância regional permitiu ativar imediatamente todas as ações de verificação e preparar as intervenções necessárias se eventualmente o caso for autóctone".

No âmbito da rotina de vigilância de doenças transmitidas por vetores, especialistas locais buscam a presença do mosquito Anopheles por meio de armadilhas localizadas no território regional, com possibilidade imediata de verificação nas áreas envolvidas.

A iniciativa, em analogia com a vigilância das arboviroses, permite identificar numerosos casos de doenças infecciosas importadas e transmitidas por vetores, reduzindo substancialmente os riscos de transmissão autóctone.

Em território italiano, a malária foi erradicada na década de 1970. Já no Vêneto, todos os casos registrados anualmente dizem respeito a indivíduos que a contraíram em nações que são altamente impactadas pela doença.

A doença infecciosa é transmitida ao homem através da picada de mosquitos infectados pelo protozoário Plasmodium e se manifesta com febre, calafrios intensos, sudorese, dor de cabeça, náuseas, vômitos e dores musculares. (ANSA).