Sombra de Trump no G20 no Rio, Biden liga para Lula

RIO DE JANEIRO, 8 NOV (ANSA) - Por Patrizia Antonini - A 10 dias da cúpula dos líderes do G20, no Rio de Janeiro, a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos levanta um clima de incerteza sobre os reais fundamentos do que será acordado entre as principais economias mundiais.

Não é difícil prever que a postura de Washington a partir de 20 de janeiro, data da posse do novo presidente, poderá marcar um novo passo no avanço de dossiês como a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, a tributação dos super-ricos, a luta contra as alterações climáticas e o desmatamento da Amazônia.

Todos os temas, que juntamente com a reforma das organizações multilaterais, constituem a espinha dorsal da cúpula de 18 a 19 de novembro, sob a presidência brasileira de Luiz Inácio Lula da Silva.