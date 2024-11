'Maduro é problema da Venezuela', diz Lula após tensão

SÃO PAULO, 11 NOV (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que seu homólogo Nicolás Maduro é "problema da Venezuela", na esteira da tensão que culminou na convocação do embaixador de Caracas em Brasília pelo regime chavista.

"Eu quero que a Venezuela viva bem, que eles cuidem do povo com dignidade. O povo venezuelano cuida do Maduro, e eu cuido Brasil. E vamos seguir em frente. Não posso ficar me preocupando, ora brigar com a Nicarágua, ora brigar com a Venezuela, ora brigar com não sei com quem", disse Lula em entrevista à RedeTV.

"Eu aprendi que a gente tem que ter muito cuidado quando vai tratar de outros países e presidentes. Eu acho que o Maduro é um problema da Venezuela, não do Brasil", acrescentou.