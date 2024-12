Moçambique: oposição acusa governo de "abrir as portas" da cadeia, após fuga que deixou mais de 30 mortos

Ele ainda reafirmou o compromisso da UA em colaborar com o governo moçambicano e com as partes interessadas, bem como a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) para pôr fim à violência e garantir a manutenção da democracia constitucional em Moçambique.

Durante as manifestações que aconteceram após as eleições no país, 252 pessoas morreram, aponta um novo balanço anunciado nesta quinta-feira (26), metade das vítimas depois do anúncio dos resultados oficiais, na segunda-feira (23) pelo Conselho Constitucional. O órgão validou a vitória do candidato presidencial da Frelimo, Daniel Chapo, nas eleições de 9 de outubro.

(Com a RFI)