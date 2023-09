Extremistas do Proud Boys condenados por ataque ao Capitólio - Ultradireitistas recebem penas de 17 e 15 anos de prisão por tentativa de impedir oficialização da vitória de Joe Biden. Mais de mil apoiadores de Donald Trump já foram acusados pela invasão da sede do Congresso dos EUA.Um tribunal americano condenou nesta quinta-feira (31/08) dois líderes do grupo extremista Proud Boys por seus papéis na invasão do Capitólio, a sede do Congresso dos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro de 2021.

Joseph Biggs, líder do grupo na Flórida, recebeu pena de 17 anos de prisão, enquanto Zachary Rehl, da Filadélfia, foi condenado a 15 anos de detenção. Ambos tiveram papel de liderança na tentativa de impedir a transição pacífica de poder, após a derrota do republicano Donald Trumppara o democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020.

Biggs e outros integrantes do grupo de estilo paramilitar estavam entre os apoiadores de Trump que romperam as barreiras policiais e forçaram a interrupção da sessão do Congresso que oficializaria a vitória de Biden.