Como falta de mulheres está formando legião de homens frustrados no Vietnã

As consequências sociais deste desenvolvimento são dramáticas, tanto para os homens, que não conseguem encontrar uma parceira, quanto para as mulheres, que estão sujeitas a uma grande pressão por serem vistas como "uma mercadoria disputada".

Preferências tradicionais

Em 2018, o estudo Desequilíbrio de Gênero no Vietnã: Problemas e Soluções identificou diversos motivos que levaram ao atual cenário. A disparidade é em parte explicada pela preferência social por meninos, num país onde tradicionalmente as meninas são menos valorizadas. O confucionismo, que tem forte influência na sociedade vietnamita, defende a separação dos papeis de gênero e a subordinação das mulheres aos homens.

Após o casamento, as mulheres se juntam às famílias do marido. Assim, suas famílias acabando "perdendo" as filhas. Como o Estado vietnamita não oferece uma rede de proteção social suficiente e a aposentadoria é incerta, os pais dependem dos filhos para sustentá-los na velhice.

A popularização do pré-natal, com a realização de ultrassonografia, tornou possível identificar o sexo do bebê antes do nascimento. Apesar de o governo ter proibido esse tipo de ultrassom em 2003, atualmente 83% das grávidas vietnamitas sabem o sexo do bebê antes do nascimento, segundo um relatório da ONU de 2021.

A ultrassonografia, juntamente com políticas para conter o crescimento populacional, influenciaram negativamente a proporção entre os sexos no país. Em 1988, o Vietnã adotou a política de dois filhos - apesar de não ser aplicada rigorosamente. Como todas as famílias querem um filho, para dar continuidade a sua linhagem, houve um aumento do aborto de fetos femininos, especialmente na segunda ou terceira gravidez.