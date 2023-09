Japonês luta por direito de ser fictossexual: 'Sou alvo de chacota'

Kondo conta que se apaixonou por Miku assim que a viu cantar num programa de televisão japonês. A artista o ajudou a atravessar um momento difícil: "Eu nunca tive uma namorada, mas tive vários relacionamentos com personagens de animes [desenho animado japonês] e jogos de computador."

Discriminação contra fictossexuais

"Quando conheci Hatsune Miku, tinha pedido uma licença, porque era alvo de chacota no trabalho", lembra Kondo. "Estava triste, chorava todos os dias. No momento mais difícil da minha vida, Hatsune me apoiou. Ela me salvou".

O repúdio ao relacionamento pouco convencional não demorou a se manifestar. "Minha mãe não aprovava, e minha irmã e meu cunhado também não concordavam com a minha escolha. Eles não vieram ao casamento."

Kondo relata como foi chamado de "esquisito", "louco" e "psicopata", tanto em ataques virtuais como cara a cara. Um dos gerentes do trabalho chegou a dizer-lhe que parasse de dar entrevistas sobre o assunto, pois era irritante.

O funcionário público se recusou a acatar a ordem do superior, já que a queixa se referia a uma questão pessoal, não profissional. No entanto, Kondo diz que o clima no trabalho piorou depois do episódio. Ele recebeu até ameaças de morte.