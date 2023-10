EUA acusam soldado que foi para Coreia do Norte de deserção

A acusação de deserção é grave e pode resultar em uma pena de até três anos de prisão. King ainda é acusado de agredir um sargento em 2022, consumir álcool ilegalmente, e possuir imagens de pornografia infantil.

Em comunicado, a mãe de King, Claudine Gates, expressou amor incondicional e pediu que o filho "recebesse a presunção de inocência".

"O homem que criei, o homem que deixei no campo de treinamento, o homem que passou as férias comigo antes de ser enviado para a Coreia do Sul não bebia. Uma mãe conhece seu filho e eu acredito que algo aconteceu com ele enquanto ele estava destacado. O Exército prometeu investigar o que aconteceu em Camp Humphreys, e eu aguardo os resultados", afirmou Gates.

Caso cercado de mistérios

King, de 23 anos, atravessou a fronteira para a Coreia do Norte depois de passar 48 dias numa instituição penitenciária sul-coreana por não ter pagado uma multa imposta em fevereiro por um incidente com a polícia em Seul e, segundo comunicou Pyongyang na ocasião, havia solicitado asilo no país.

King esteve preso na Coreia do Sul durante dois meses após uma briga numa discoteca e um incidente com a polícia em Seul. Em 10 de julho, saiu da prisão para ser conduzido sob escolta ao aeroporto, de onde deveria ter partido para uma audiência disciplinar nos Estados Unidos. Em vez disso, conseguiu fugir.