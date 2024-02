Checagem de fatos: Taylor Swift, Travis Kelce e o Super Bowl - Nas redes, há muitas notícias falsas sobre a estrela do pop, especialmente relacionadas ao seu namoro com Travis Kelce, jogador de futebol americano e vencedor do Super Bowl. A DW analisou três delas.O Super Bowl deste domingo (12/02) em Las Vegas, a midiática e aguardada final da liga de futebol americano (NFL), não chamou atenção apenas pelo duelo entre o San Francisco 49ers e o Kansas City Chiefs, que defendeu com sucesso o título e conquistou o bicampeonato.

Taylor Swift, mais uma vez, esteve no centro das atenções. A cantora americana, ícone pop e destaque do Grammys, é namorada de Travis Kelce, estrela do Kansas City Chiefs. Para prestigiar o amado, ela voou para Las Vegas direto de Tóquio, onde retomou a turnê Eras Tour ao longo da semana passada.

Desde que a informação sobre o relacionamento do casal veio à tona, em setembro de 2023, houve uma intensa repercussão em relação a Swift e sua presença nos jogos de futebol do parceiro. O relacionamento amoroso deles, muito público e midiático como não poderia deixar de ser, levou alguns a fazerem afirmações bastante duvidosas - e outros a acreditar nelas e divulgá-las indiscrimidamente.