Polícia suíça apura antissemitismo em loja de esqui em Davos

O antissemitismo tem aumentado em toda a Europa desde os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro e a subsequente reação militar israelense na Faixa de Gaza, território vizinho a Israel e controlado pelo grupo radical islâmico.

Outros incidentes de antissemitismo em Davos

Não é a primeira vez que Davos é palco de tensões entre os habitantes locais e turistas judeus.

De acordo com uma reportagem de agosto do jornal local Davoser Zeitung, entre 3 mil e 4 mil judeus ortodoxos passaram férias ali no verão europeu de 2023 (inverno no Hemisfério Sul). Na época, teriam havido "críticas crescentes ao comportamento desses turistas".

Em 2017, um hotel no vilarejo vizinho de Arosa pendurou avisos instruindo os clientes judeus a tomarem banho antes de usar a piscina, causando indignação e reclamações oficiais de Israel.

O hotel era muito popular entre judeus ultraortodoxos por atender às necessidades desses hóspedes, como a disponibilização de um freezer para armazenar alimentos kosher.