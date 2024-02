Ala jovem da AfD impulsiona radicalização do partido - Juventude partidária virou importante berço de quadros e ideias da ultradireitista Alternativa para a Alemanha. Jovens sonham com um país sem muçulmanos nem migrantes e convocam à coesão interna diante das críticas.Anna Leisten é jovem, alegre... e radical – pelo menos nas muitas fotos de sua conta no Instagram, onde se apresenta como alguém que passou de "gracinha de cabelos trançados" a "soldada de ferro". Ela é um dos rostos conhecidos da Alternativa Jovem (JA), a juventude partidária do ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD).

Entre as inofensivas fotos, a natural de Brandemburgo e copresidente da JA, de 23 anos, insere suas mensagens políticas. Como a "saudação do white power" da direita radical e dos meios neonazistas, que Brenton Tarrant, o autor do atentado de 2019 à mesquita de Christchurch, na Nova Zelândia, ostentou no tribunal.

Em uma das postagens, Leisten olha com admiração para Götz Kubitschek, um dos mais importantes extremistas de direita alemães, que sonha com uma "revolução conservadora" antidemocrática. Em outra, com um olhar que denota exaustão, ela é vista se arrastando entre a lama e o arame farpado, com a legenda: "Campo de treinamento Front Leste 2025". A Alternativa Jovem sonha protagonizar uma guerra.