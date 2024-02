Lula desdenha do Ocidente democrático

Mas com a cínica comparação com o Holocausto e a defesa do regime assassino de Putin contra opositores, Lula, mais uma vez, aumentou consideravelmente as divisões com o Ocidente.

Lula quer distância do Ocidente democrático – no que é seguido por grande parte do Partido dos Trabalhadores e da esquerda brasileira. Para isso, ensaia uma aliança com regimes como Rússia, China e ditaduras no Oriente Médio. Governos autoritários da América Latina, como Venezuela, Cuba e Nicarágua, já podem contar de qualquer maneira com a solidariedade dele.

Assim, Lula dá as costas a um princípio fundamental da política externa brasileira, a uma ordem mundial multipolar e baseada em regras. Ele ignora os pilares democráticos da Constituição brasileira e do Ocidente, afirma Rubens Ricupero, o principal especialista em política externa brasileira.

Lula aceita implicitamente o direito do mais forte no mundo. O ataque à Ucrânia, a ameaça latente da China de anexar Taiwan, os ataques de milícias apoiadas pelo Irã a Israel e ao Ocidente – o presidente do Brasil aceita tudo isso abertamente. Ao tomar partido em conflitos, mostra que também desistiu da tradicional política brasileira de não intervenção.

Quem supõe que Lula tenha passado por uma mudança ideológica não leva em conta que ele sempre foi um político pragmático. Ele sempre esteve disposto a adaptar suas convicções quando lhe pareceu útil para chegar ao poder ou exercê-lo.

Do ponto de vista geopolítico, as ditaduras unidas de Rússia, Irã e China estão claramente ganhando neste momento no tabuleiro internacional. Elas pressionam a Europa e os Estados Unidos como nunca antes.