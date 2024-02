Como dois anos de sanções do Ocidente têm afetado a Rússia

No entanto, as dúvidas persistem. O Kremlin aumentou as despesas com defesa de tal forma que 40% de todos os gastos orçamentários em 2024 serão destinados à defesa e à segurança. Essa é uma economia de guerra, e perigosamente superaquecida, dizem os especialistas.

Há uma crescente escassez de mão de obra e uma inflação persistentemente alta. As sanções também continuam a causar danos, principalmente porque os líderes ocidentais buscam novas maneiras de atingir o poder de compra de Moscou.

A continuidade da guerra, somada à morte em circunstâncias não esclarecidas do líder oposicionista russo Alexei Navalny, levou a UE a editar seu 13º pacote de sanções nesta semana, superando a marca de 2 mil indivíduos, instituições e empresas barrados de fazer negócios com o bloco. A Casa Branca também anunciou, nesta sexta-feira (23/02), mais de 500 novas sanções.

Como a Rússia conseguiu sobreviver e prosperar

Elina Ribakova, economista do think tank Peterson Institute for International Economics, baseado em Washington, lista três principais razões pelas quais a economia russa tem conseguido se manter tão bem.

A primeira é que o sistema financeiro russo estava suficientemente preparado para resistir à onda de sanções bancárias e financeiras que atingiu o país nas primeiras semanas, já que estava em modo de resposta à crise desde a invasão da Crimeia, em 2014.