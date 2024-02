Hungria dá sinal verde para entrada da Suécia na Otan - Premiê Viktor Orbán afirma que parlamento húngaro vai aprovar ratificação na próxima semana, encerrando último obstáculo para a entrada da Suécia na aliança.O Parlamento da Hungria ratificará a entrada da Suécia na Otan na próxima semana, eliminando assim o último obstáculo para a entrada do país escandinavo na aliança militar, afirmou nesta sexta-feira (23/02) o primeiro-ministro húngaro, o ultranacionalista Viktor Orbán. O anúncio ocorreu paralelamente a um acordo para a compra de quatro caças suecos Gripen pela Hungria

"O Parlamento se reunirá na segunda-feira e tomará as decisões necessárias, que encerrarão esta fase", disse Orbán em uma coletiva de imprensa em Budapeste ao lado do seu homólogo sueco, Ulf Kristersson, que disse que os dois países, apesar das suas diferenças, são parceiros na na União Europeia (UE) "e em breve também na Otan". "Como você e eu sabemos, nós não concordamos em tudo, mas concordamos que devemos cooperar onde for possível", disse o sueco.

A Suécia, juntamente com a Finlândia, abandonou décadas de neutralidade militar ao anunciar planos para ingressar na Otan após a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia em fevereiro de 2022.