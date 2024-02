Polônia: entre protestos de agricultores e solidariedade com a Ucrânia - O primeiro-ministro polonês Donald Tusk está determinado a continuar apoiando a Ucrânia, mas também se equilibra para tentar acalmar os fazendeiros poloneses que protestam contra importações agrícolas ucranianas.O primeiro-ministro polonês Donald Tusk não fez questão de esconder sua irritação quando falou com a imprensa na última quinta-feira (22/02). Seu governo de centro-esquerda está atualmente fazendo um grande esforço para restaurar o Estado de Direito, que foi corroído pelo governo anterior, liderado pelo ultranacionalista do Partido Lei e Justiça (PiS), que comandou a Polônia entre 2015 e 2023.

Um pouco de calma em questões domésticas seria bem-vinda após tantos anos de tensão no país. Mas os agricultores poloneses têm outros planos.

Após uma pausa, os agricultores poloneses começaram a bloquear novamente, na última terça-feira, as estradas em todo o país e as vias que levam aos postos de fronteira com a Ucrânia. Em alguns casos, a situação, já tensa, se agravou.