O agro é tenso: trabalhadores do campo na Europa sofrem distúrbios psicológicos

Jürgen Donhauser não está acostumado com as dificuldades da vida agrícola. A fazenda de seu filho, localizada uma hora a leste de Nurembergue, Alemanha, é da família há gerações. Mas quando ele assumiu o cargo de pastor evangélico há alguns anos, os agricultores locais começaram a lhe contar sobre o estresse e a incerteza financeira do trabalho que fazem. As histórias deles chocaram o religioso.

Alguns precisavam de álcool para conseguir dormir, para esquecer os temores de perder tudo. "Depois, há outras histórias como: 'Se tudo isso acabar, vou me enforcar na próxima árvore'", lembra Donhauser. Ser responsável pelo fechamento de uma fazenda que está na família há 10 ou até 15 gerações é um fardo muito pesado: a pressão que esses agricultores enfrentam é "brutal", segundo o pastor.

Pressão crescente em todo o continente

Recentemente, foi a fúria dos agricultores europeus em protesto que ganhou as manchetes - encapsulada em imagens de comboios de tratores buzinando e pilhas de pneus em chamas do lado de fora do Parlamento Europeu.