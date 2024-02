Alemanha busca aliados na América do Sul contra o tráfico - Ministra do Interior alemã visita Brasil, Colômbia, Peru e Equador para fortalecer cooperações contra o crime organizado. Europa vive aumento da violência ligada ao comércio ilegal de drogas.A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faster, realiza nesta semana uma visita à América do Sul em busca de aumentar a cooperação no combate ao crime organizado. Nos últimos anos, o tráfico transatlântico se intensificou em uma série de portos, algo que é notório pelo aumento dos volumes de apreensões dos dois lados do oceano. E com a droga, a violência também avança em ambos os continentes.

Em 2023, ocorreu em Hamburgo a maior apreensão de cocaína no continente europeu daquele ano, com um valor de mercado estimado em US$ 3,5 bilhões. Outros países europeus tradicionalmente com menor presença do crime organizado, como Holanda e Bélgica, também registraram um aumento de ações criminosas, especialmente em cidades portuárias como Roterdã e Antuérpia. Somente no porto belga foram apreendidas 116 toneladas de cocaína em 2023, um valor recorde, mas que corresponde a uma pequena fração do volume real enviado.

Do outro lado do Atlântico, houve uma mudança de escala com um boom na quantidade de drogas que passa por portos brasileiros e chega ao continente europeu, o que é medido pelo volume de apreensões, afirma a socióloga Isabela Vianna Pinho, doutoranda na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que estuda mercados ilegais e portos.