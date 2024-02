Parlamento Europeu aprova nova Lei de Restauração da Natureza

As regras fazem parte das ambiciosas metas ambientais previstas no Acordo Verde Europeu – um conjunto de leis que visa tornar a Europa o primeiro continente do mundo a atingir a neutralidade climática, com a meta de zerar o nível de emissões líquidas de carbono até 2050.

As ações serão financiadas tanto pelo setor privado, quanto pelos orçamentos dos Estados-membros. Alguns programas da UE, como fundos regionais de financiamento, poderão ajudar a cobrir parte dos custos.

Protestos dos fazendeiros

Fazendeiros e produtores rurais europeus veem a nova lei como uma ameaça a setor agrícola do continente. Em julho passado, uma moção para rejeitar a lei fracassou no Parlamento Europeu.

Desde então, agricultores vem realizando protestos em vários países europeus contra as medidas de proteção ambiental, ao mesmo tempo em que se queixam dos prejuízos gerados pelos efeitos das mudanças climáticas. Enormes filas de tratores bloquearam o tráfego em rodovias e avenidas de grandes centros urbanos e capitais em países como Alemanha, França, Polônia, Bélgica e Espanha.

Os fazendeiros se queixam de regulamentações ambientais que consideram excessivas e da competição gerada por países de fora da UE que exportam e comercializam seus produtos a preços mais baixos.