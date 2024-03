Apesar do medo e da repressão, milhares se despedem de Navalny - Alexei Navalny, o oposicionista mais conhecido da Rússia, é enterrado em Moscou. Mesmo com risco de prisão pela participação numa "reunião não autorizada", milhares prestam últimas homenagens ao crítico do Kremlin."Na-val-ny!" entoavam repetidamente as pessoas reunidas em frente a uma igreja em homenagem a Nossa Senhora no bairro de Marino, em Moscou. Dentro dela ocorria o funeral do ativista e político russo Alexei Navalny, e uma fila de vários quilômetros se formou desde o início da manhã desta sexta-feira (01/03): milhares de russos queriam prestar suas últimas homenagens ao mais feroz crítico do presidente Vladimir Putin. Navalny morava perto dali, na rua Lublinskaya.

Até a véspera do funeral houvera muitos cancelamentos de funerárias – por medo delas de participarem de uma "reunião não autorizada", como as autoridades russas qualificaram o serviço funerário de Navalny. No último momento, uma empresa concordou em fornecer um carro fúnebre.

Muitas pessoas seguravam flores. Os gritos de "Na-val-ny" eram intermináveis, como eram dez anos atrás, nas ruas de Moscou, quando Alexei Navalny estava em campanha eleitoral. Ele concorreu a prefeito da capital russa e depois fez também campanha para a eleição presidencial de 2018. Com o passar dos anos, tornou-se cada vez mais perigoso mencionar o nome de Navalny em público. Milhares de apoiadores do político de oposição foram presos, e seus colaboradores mais próximos hoje vivem no exílio.