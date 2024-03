Turista brasileira é vítima de estupro coletivo na Índia - Mulher de 35 anos e marido são atacados por grupo de sete homens no estado de Jharkhand. Polícia detém quatro suspeitos, buscas pelos demais continuam.Uma turista brasileira de 35 anos foi vítima de um estupro coletivo no nordeste da Índia, e seu marido foi severamente espancado pelo mesmo grupo na sexta-feira (01/03), segundo relatos das vítimas e da polícia local.

A polícia afirmou que todos os envolvidos foram identificados e que quatro já estão detidos e confessaram os crimes. Segundo o relato da brasileira, ela e o marido foram atacados por sete homens. Um exame médico confirmou que houve estupro, afirmou um investigador ao jornal indiano Times of India.

A brasileira, que também tem a cidadania espanhola, foi transferida para uma casa oficial do governo indiano, enquanto continuam as investigações e as buscas pelos demais suspeitos do ataque. Neste domingo, ela e o marido, que é espanhol, compareceram a um tribunal indiano para prestar depoimento perante um juiz.