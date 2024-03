A mensagem que Carl Sagan deixou para os primeiros humanos em Marte - Apaixonado pela exploração espacial, cientista americano era forte defensor do envio de uma nave tripulada ao planeta vermelho. Gravação que cientista americano fez pouco antes de morrer está em Marte desde 2008.Pouco antes de morrer de pneumonia em 20 de dezembro de 1996, Carl Sagan, um ícone da astronomia e da ciência popular, conhecido mundialmente pela série de televisão Cosmos, deixou uma mensagem para aqueles que, no futuro, iriam pisar em solo marciano.

De seu local de trabalho em Ithaca, Nova York, perto da Universidade de Cornell, ele gravou algumas palavras cheias de emoção e nostalgia. "Aqui é Carl Sagan (...) Talvez você possa ouvir, aqui ao fundo, uma cachoeira de 60 metros, o que provavelmente – eu acho – é uma raridade em Marte", diz ele em sua mensagem.

Conhecido por sua fervorosa defesa da exploração de Marte e por ter sido cofundador da Planetary Society, Sagan via Marte não apenas como um destino, mas como uma extensão do campo científico, um espelho para observar a história do nosso planeta. Seu entusiasmo é evidente em cada palavra da mensagem, refletindo sua visão da interação entre ciência e ficção científica, um ciclo de inspiração mútua que impulsionou nosso fascínio e nossa capacidade de chegar ao planeta vermelho.