Como lidar com o problema dos cachorros de rua

"Há impactos indiretos como doenças e transmissão de parasitas, além de questões comportamentais de dominância", acrescenta Jiménez.

A polêmica caça aos cachorros

No Chile, a Câmara dos Deputados acaba de rejeitar um projeto de lei que declararia os cães selvagens, isto é, todos aqueles que nascem ou vivem sem supervisão humana, como uma espécie exótica invasora, o que abriria as portas para a sua caça e extermínio. Esta medida, que tem sido utilizada em países como a Austrália, levanta polêmicas.

"Os cães também são animais que sofrem e sentem como nós e como espécies nativas, por isso não é ético tentar acabar com a vida de alguns para salvar outros", argumenta José Binfa Álvarez, chefe de advocacia da Fundação para Animais (APLA), Chile.

Para Jiménez, esse é um assunto complexo, que envolve muitas frentes: "Os defensores dos animais e veterinários estão preocupados com o bem-estar do animal, enquanto os ecologistas estão preocupados com o bem-estar das populações e dos ecossistemas, e quais são as consequências macro do problema. É um tema difícil, até porque matar cães mexe com a ideia de matar animais de estimação."

Pesquisadora mexicana em ciências animais, Eliza Ruiz Izaguirre afirma que, com base em estudos científicos, não é eficaz caçar cães. "Primeiro porque a maioria tem um vínculo com as pessoas, mesmo que pareçam selvagens de longe. Segundo, e mais importante: porque ao deixar um nicho ecológico vazio, ele será rapidamente preenchido por outros cães. Assim, a causa do problema não é atacada."