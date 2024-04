UE adia decisão sobre acordo entre ITA e Lufthansa

ROMA, 28 ABR (ANSA) - O Poder Executivo da União Europeia adiou para 13 de junho o prazo para decidir sobre a fusão das empresas aéreas ITA Airways e Lufthansa. O prazo original era 6 de junho.

As partes envolvidas estão prestes a apresentar a Bruxelas um novo pacote de propostas para resolver as preocupações relacionadas a slots, rotas e ao aeroporto de Milão-Linate.

Neste último caso, onde as companhias já detêm uma grande parcela do mercado, as possíveis soluções incluem a cessão de uma parte significativa de slots para concorrentes.