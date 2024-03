Trilha sonora da Páscoa: 300 anos da "Paixão segundo São João", de Bach

Era uma vez uma Páscoa há 300 anos

Na Sexta-feira Santa de 1724, no dia 7 de abril, o compositor Johann Sebastian Bach, então com 39 anos, passava sua primeira Páscoa em Leipzig. Há pouco menos de um ano, ele havia se mudado para a cidade da Saxônia com sua segunda esposa, Anna Magdalena, e seus quatro filhos do primeiro casamento, para assumir a função de diretor musical da cidade, inclusive do coral da Igreja de São Tomás.

A população de Leipzig não via Bach como a primeira opção para aquele cargo: "Como não conseguimos um dos melhores, não há mais nada a fazer a não ser recorrer a alguém intermediário", foi o comentário desapontado que correu na prefeitura.

Mas Bach era ambicioso e queria provar para todos, e a si mesmo, que era capaz. E a música da Semana Santa era a melhor maneira de fazer isso: era o mais importante evento musical do ano eclesiástico. A composição para a Sexta-feira Santa era apresentada após o tempus clausum, um período de abstinência musical que dura várias semanas durante a Quaresma.

E era a única época do ano em que o regente da Igreja de São Tomás podia convocar todas as forças musicais da cidade, que em regra ficavam espalhadas pelas quatro principais igrejas de Leipzig.

Mas isso não era suficiente para o compositor. Bach selecionou dois capítulos do Evangelho segundo João para sua obra, com cerca de 40 composições para coro, árias, recitativos e corais alternados. Ele também precisava de quatro solistas, duas flautas, dois oboés e outros instrumentos de luxo de bela sonoridade, como oboés da caccia, violas d'amore e alaúde. Pelo menos 15 músicos no total, sendo que o coro representa um terço da cantata. Uma superprodução.