"A polarização é muito forte no Brasil há muito tempo"

A graphic novel foi lançada na França no ano passado. Como foi a recepção? De que maneira você acha que é importante para quem não é brasileiro também conhecer esse percurso histórico?

O livro foi muito bem recebido na França, até surpreendeu muitos leitores e leitoras que admitiram não conhecer bem a história do Brasil. Aqui poucos sabem o que foi a ditadura, sua violência e sua extrema longevidade. O pessoal associa mais ditadura com Chile ou Argentina… Afinal, foi [o ex-presidente] Jair Bolsonaro, com suas loucuras midiáticas, quem empurrou os franceses a se interessarem novamente pela política brasileira. [Mas] para a maioria das pessoas aqui, o Brasil continua sendo o país do futebol, do carnaval e das festas! Alguns dos meus leitores dizem [agora] compreender melhor o período Bolsonaro, à luz desse legado ideológico que foi a ditadura militar.

Na obra, você aborda o integralismo e, de forma central, a ditadura militar brasileira. Em tempos de ascensão de extremismos de direita, esta temática se torna mais necessária?

Em relação ao Brasil, eu queria muito falar sobre os mecanismos da ditadura e do golpe de Estado, e as repercussões de tudo isso no núcleo familiar. Esse fenômeno de polarização é muito forte no Brasil há muito tempo e se acentuou ainda mais durante a era Bolsonaro. Na França, estamos a redescobrir tudo isto, depois de décadas de batalhas políticas relativamente respeitosas entre os diferentes partidos, enquanto a extrema direita permanecia demonizada. Mas as coisas mudaram muito. Agora, a direita tradicional, inclusive o partido do [presidente francês Emmanuel] Macron, integrou ideias e parte do programa da extrema direta. Chumbo participa de um movimento geral de vigilância frente a esta onda reacionária. Mas, obviamente, é preciso que a sociedade civil reaja na sua globalidade diante desse fenômeno. A respeito disso, no momento, estou mais otimista com o Brasil do que com a França.

Os dois irmãos retratados em Chumbo, Severino e Ramires, seguem cada um para um lado da polarização ideológica: um milita na esquerda, outro defende os militares. De certa forma, é o retrato de muitas famílias brasileiras contemporâneas, divididas entre o bolsonarismo e o petismo. Você tinha essa consciência enquanto produzia a graphic novel?

Sim, claro, acompanhei de perto as notícias brasileiras durante o período em que estava escrevendo o livro, então isso com certeza me influenciou. De qualquer forma, existe uma certa continuidade histórica e é impossível explicar o período Bolsonaro sem levar em conta o golpe de Estado de 64 e as consequências da ditadura. Terminei de desenhar Chumbo alguns meses depois da posse do Lula e a tentativa de golpe do 8 de janeiro [de 2023] estava muito presente. Imagina!