Relação da Alemanha com ditadura quase levou à 1ª bomba atômica brasileira

No âmbito econômico, representantes de importantes empresas alemães no Brasil participaram de articulações da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) para preparar e sustentar o golpe, relata Rodolfo Costa Machado, professor de história da PUC-SP que apresentou, junto com o pesquisador Vitor Sion, um relatório à Comissão Nacional da Verdade sobre as relações das empresas alemãs com a ditadura. Essas articulações eram "uma tentativa de mobilizar a indústria civil para fins bélicos para uma eventual guerra civil, que não veio", diz.

O trabalho apresentado à Comissão concluiu que mais da metade das 16 empresas alemãs instaladas no Brasil em 1971 engajaram-se diretamente com a ditadura, incluindo Volkswagen, Siemens, Krupp e Telefunken.

Negócios em primeiro plano

Membro da diretoria da Associação dos Acionistas Críticos da Alemanha, uma rede de organizações que compram ações de empresas para cobrar delas respeito a temas como direitos humanos e meio ambiente, Christian Russau diz que a preservação dos investimentos empresariais alemães no Brasil e a perspectiva de ampliar sua lucratividade foi uma das forças-motrizes da política de cooperação entre a Alemanha Ocidental e o regime militar.

"A Alemanha fez muitos investimentos no Brasil, e o chamado milagre econômico brasileiro [período de alto crescimento de 1969 a 1974] ajudou muito as empresas alemães. O Brasil tornou-se um lugar onde elas podiam ter muitos ganhos, e por isso o governo alemão fechou de propósito os olhos diante do problema da falta de democracia", diz Russau, lembrando que a política anticomunista da Guerra Fria também teve um papel.

Machado, da PUC-SP, lembra que o período pré-golpe no Brasil foi marcado por uma "ascensão das classes trabalhadoras por meio da luta sindical", interrompida em 1964. "Uma das primeiras medidas da ditadura é restringir os direitos sindicais. Isso aumenta a taxa de lucro das empresas e há um processo de militarização de locais de trabalho", afirma.