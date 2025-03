Cabe processar a prefeitura? O que fazer se carro for atingido por árvore

São considerados casos de força maior queda provocada por evento "imprevisível e inevitável", como furacão ou tempestade extrema. Já se houver um "risco previsível", como chuvas e ventos já previstos, sem que a prefeitura tome medidas preventivas, a responsabilidade do poder público, aliada à falta de manutenção das árvores, pode colocar a culpa sobre o poder público.

Se houver omissão no cuidado com a árvore, não são necessárias outras comprovações de culpa. "Em regra, a responsabilidade do município por danos causados por queda de árvores em áreas urbanas é objetiva, nos termos do artigo 37, ou seja, não depende da comprovação de culpa, apenas da relação entre a omissão do poder público e o dano causado", afirma Amanda Regina da Cunha, especialista em Direito Civil e Processual Civil.

Qual o passo a passo para conseguir informações sobre a árvore e pleitear indenização?

A advogada Amanda Cunha detalhou que é necessário: