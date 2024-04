Fast Fashion: França quer frear indústria do desperdício

Antoine Vermorel-Marques, um deputado no departamento do partido conservador Les Republicains aprova a ideia, mas não concorda com todos os parágrafos do projeto de lei.

"A proibição da publicidade irá bloquear o mercado em vez de o regular. Deveríamos concentrar-nos apenas no sistema de ecopontos que nos permitirá ter em conta as externalidades negativas, ou seja, fazer com que as empresas paguem pelo impacto ambiental e social negativo dos seus produtos, " ressaltou.

"Mais medidas necessárias” para atingir as metas climáticas

Para Pierre Condamine, porta-voz do grupo Stop Fast Fashion, que inclui várias ONG que lutam pela proteção do ambiente, as novas regras não vão suficientemente longe.

"O limite que define o fast fashion deve ser diretamente consagrado no projeto de lei e ser baixo o suficiente para abranger também empresas francesas, como a varejista de artigos esportivos Decathlon”, disse ele à DW.

Condamine acrescentou que as empresas de fast fashion deveriam ter a obrigação de publicar os seus números de vendas na França.