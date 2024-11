Míssil intercontinental é capaz de atingir EUA; há risco de guerra mundial?

Além de envio de tropas, neste momento, outros fatores podem desencadear um conflito global. Fernando Brancoli, professor de Segurança Internacional e Geopolítica da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), entende que o uso de armas nucleares táticas, ataques a países membros da OTAN ou incidentes que resultem em baixas significativas de forças ocidentais podem ser suficientes para agravar a situação.

A dinâmica do conflito é volátil, e ações não intencionais ou mal calculadas podem precipitar uma resposta em cadeia de proporções globais.

Fernando Brancoli, professor de Segurança Internacional e Geopolítica

Na quinta-feira (21), Putin assumiu que ''o conflito regional adquiriu elementos de caráter global''. A declaração foi dada durante um discurso televisionado ao país após o uso do míssil intercontinental.

Valerii Zaluzhnyi, embaixador da Ucrânia no Reino Unido e ex-comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, considera que a Terceira Guerra Mundial já está começando. Em cerimônia de premiação do jornal Ukrainska Pravda, ele disse que novos rumos foram tomados com o envolvimento direto dos aliados da Rússia, como a Coreia do Norte, que providenciou tropas para atuar na guerra.

O embaixador diz que países do mundo todo têm a oportunidade de recalcular a rota agora para encerrar o conflito. ''O que esperávamos há tanto tempo começou. Mas quero dizer que o próprio Deus está dando uma chance de tirar as conclusões corretas agora'', declarou durante o evento nesta quinta-feira (21).