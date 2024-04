Quais são os sistemas de defesa antiaérea de Israel - País conta com sistemas múltiplos para se defender de ataques, incluindo o Domo de Ferro e interceptadores desenvolvidos em cooperação com os EUA.Após o Irã lançar um ataque sem precedentes a Israel com drones e mísseis na noite de sábado (13/04), as atenções se voltaram para os sistemas de defesa aéreo de israelenses. Segundo militares israelenses, cerca de 200 armas ofensivas, entre drones e mísseis, foram lançados pelo Irã em direção a Israel.

Até a madrugada de domingo, as Forças Armadas de Israel haviam afirmado ter interceptado a "grande maioria" dos mísseis e drones. O país conta com ampla gama de sistemas de defesa aéreo.

Confira a seguir quais são os principais sistemas.