Vantagens e riscos do congelamento de embriões - Procedimentos de inseminação artificial recorrem cada vez mais a embriões congelados. Técnica reduz volume hormonal necessário ao processo in vitro, mas aumenta chances de complicações na gravidez.Em algum momento, casais que por um longo período tentam em vão ter filhos precisarão, provavelmente, buscar ajuda. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a infertilidade afeta um em cada seis casais no mundo todo.

Não surpreende, portanto, que em muitos países tenha uma clínica de fertilização em cada esquina. Com a inseminação artificial ou assistida, alcança-se, enfim, a felicidade parental – ou pelo menos essa é a promessa.

Após a fecundação em laboratório, existem duas opções: implantar os embriões fecundados diretamente no útero da mãe ou congelá-los para usá-los mais tarde após um processo de descongelamento. No último caso, a inseminação pode ocorrer anos depois do congelamento.