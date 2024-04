Líder da ONU vê Oriente Médio "à beira do abismo"

A mensagem do diplomata português foi reforçada com o lembrete de que o Direito internacional proíbe "ações de retaliação que incluam o uso da força", no que pode ser entendido como um apelo tanto ao Irã como a Israel.

O Irã justificou seu ataque como um ato de retaliação pelo bombardeio do seu consulado em Damasco. Já Israel afirmou que se reserva o direito de responder aos ataques iranianos.

Irã: "Direito à autodefesa"

A reunião do Conselho de Segurança não estava avaliando nenhum projeto de resolução ou moção. Ela foi uma primeira convocação para discutir a situação, cerca de 24 horas após o ataque do Irã, a pedido de Israel. A reunião foi encerrada depois de todos os oradores se manifestarem.

Além dos representantes dos membros do Conselho, embaixadores de vários outros membros da ONU – incluindo Rússia, China, Coreia do Sul, Serra Leoa, Síria, Reino Unido, França, Argélia e outros – participaram da reunião em Nova York no final do domingo.

O embaixador iraniano nas Nações Unidas, Amir Saeid Jalil Iravani, declarou que seu país "não teve outra escolha senão exercer o seu direito à autodefesa", ao justificar o ataque sem precedentes a Israel.