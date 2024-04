Para Justiça, reconhecimento fotográfico que prendeu professor não serve como prova

Consultada, a Secretaria de Segurança Pública responsável pelo Distrito Policial de Iguape, que comanda o inquérito, afirmou que "a autoridade policial da reuniu o conjunto probatório e representou ao Judiciário pela prisão temporária dos investigados. O MP manifestou parecer favorável ao pedido, que foi concedido pelo juiz. Qualquer denúncia de irregularidade pode ser notificada à Corregedoria da Polícia Civil".

Para Canelós, MP e Tribunal de Justiça são igualmente responsáveis pela prisão considerada injusta.

"É muito fácil criticarmos a polícia e tirar da equação a responsabilidade do Ministério Público, que é o controlador externo da atividade policial, e do judiciário, que é quem autoriza a prisão", afirma. "É o Ministério Público e o juiz que no final do dia devem olhar para aquilo que eles chamam de conjunto probatório e recusá-lo, já que há decisão do STJ proibindo a prisão baseada no reconhecimento fotográfico", explica Canelós.

Questionado, o MP-SP afirmou que o processo corre em segredo de Justiça e disse que não comentaria o caso.

O julgamento do pedido de habeas corpus de Santos, de responsabilidade do desembargador Roberto Porto, entretanto, esclarece que o único elemento usado para o pedido de prisão foi a foto apresentada à vítima. Na decisão, Porto afirma que o reconhecimento pode ser utilizado como indício e ferramenta útil ao serviço policial, mas que diante dos demais fatores, "os indícios de autoria se enfraquecem".

"Já passou o momento de falar de forma mais certa sobre a responsabilidade civil do Estado por erros judiciários em especial os que decorrem de equívocos no reconhecimento de pessoas", defende o criminalista. "Nada é capaz de recompor os danos materiais e morais que essa pessoa está vivendo, mas alguma indenização tem de ser exigida do Estado".