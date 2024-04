X bloqueia postagens políticas na Índia por ordem oficial - Segundo Comissão Eleitoral indiana, mensagens conteriam alegações políticas não verificadas, às vésperas das eleições. Musk protesta, mas obedece. Caso apresenta analogias com disputa entre empresário e STF no Brasil.A plataforma X (ex-Twitter) ocultará na Índia mensagens envolvendo tópicos políticos, obedecendo ordens da Comissão Eleitoral do país, antecipando o pleito geral que se inicia nesta sexta-feira (19/04). Segundo o órgão, as postagens em questão incluiriam alegações não verificadas sobre oponentes políticos.

"Em concordância com as ordens, retivemos essas postagens pelo período eleitoral restante", declarou na véspera a rede social, em comunicado. Apesar disso, a rede social de propriedade do bilionário Elon Musk disse discordar da medida, sustentando que "liberdade de opinião deveria se aplicar a essas postagens e ao discurso político em geral".

Analogias com a disputa Musk-STF no Brasil