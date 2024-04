Nevascas em plena primavera causam transtornos na Alemanha

Alerta segue

Neste domingo, o alerta do DWD era para neve em regiões do sul do país localizadas a mais de 400 metros de altitude, com acúmulo mais intenso na Floresta da Turíngia e nas montanhas baixas centrais. De acordo com o DWD, neve ou condições escorregadias também podem ser esperadas em Baden-Württemberg, mesmo em altitudes mais baixas, e em locais dos estados da Renânia-Palatinado e do Sarre.

Nesta segunda-feira, as mínimas podem chegar a 6 °C. As máximas não devem ultrapassar os 11 °C em toda a Alemanha – e há alerta de geada em várias regiões.

Além de transtornos para a população, sobretudo para os motoristas, o frio intenso, a neve e a geada podem prejudicar as flores, que já vinham desabrochando com a primavera. O meteorologista Lars Kirchhübel, do DWD, alerta que "as plantas com flores, em particular, estão em risco e devem ser protegidas".

Abril de contrastes

Segundo o DWD, o motivo do frio intenso fora de época é um sistema de alta pressão de bloqueio sobre o Atlântico. Isso faz com que áreas de baixa pressão se desloquem do norte para a Europa Central.