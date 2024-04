Sob onda de violência, Equador vota sobre leis anticrime - Referendo traz questões sobre endurecimento de medidas contra gangues de narcotráfico. Para o presidente Daniel Noboa, pleito serve de termômetro à sua intenção de concorrer à reeleição.Os equatorianos votam neste domingo (21/04) para decidir, em um referendo, se endurecerão as medidas contra o crime organizado e as gangues de narcotráfico, sob a sombra de uma onda de violência, do assassinato de dois prefeitos nesta semana e dos piores apagões de sua história.

Cerca de 13,6 milhões dos 17,7 milhões de habitantes do país foram convocados a votar em 11 perguntas sobre medidas mais rígidas contra o crime organizado e as gangues de drogas.

Para o presidente Daniel Noboa, o referendo será um termômetro de sua intenção de concorrer à reeleição em fevereiro próximo.