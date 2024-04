Ucrânia prevê situação militar difícil a partir de maio - Chefe da Inteligência Militar ucraniana diz que a situação no front pode piorar em meados de maio. Nesta segunda-feira, russos destruíram torre de TV em Kharviv e reivindicaram tomada de mais um vilarejoUm bombardeio russo destruiu nesta segunda-feira (22/02) a torre de televisão de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, marcando mais um revés para a Ucrânia, cujo governo alerta que um novo "período difícil" é esperado no front a partir do próximo mês.

Após o ataque, a estrutura da torre de televisão de 240 metros desabou pela metade. A instalação já havia sofrido danos após outro ataque russo em março de 2022. "Os ocupantes atacaram uma infraestrutura de televisão em Kharkiv”, confirmou o governador regional, Oleg Synegubov. "Os funcionários se esconderam durante o alerta. Não houve vítimas", afirmou, acrescentando que ocorreram "interrupções no sinal da televisão".

Imagens divulgadas nas redes sociais e gravadas pouco depois do impacto mostram a parte superior do edifício desabando em meio a uma nuvem de fumaça cinzenta. A cidade de Kharkiv, onde viviam mais de 1,4 milhão de pessoas antes da guerra e que está localizada perto da fronteira russa, passou a ser atacada com mais frequência pelas forças russas nas últimas semanas. As infraestruturas energéticas da região também foram atingidas, causando apagões de energia em março.