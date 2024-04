Atividades nucleares do Irã "causam preocupação", diz AIEA

Segundo Grossi, a AIEA não está recebendo do Irã o acesso devido, o que contribui para as especulações sobre o programa nuclear do país. "Tenho repetido às minhas contrapartes iranianas [...] essa atividade faz franzir testas, reforçado pelo fato de que não estamos obtendo o grau de acesso e visibilidade que eu acredito seria necessário. Juntando isso tudo, é claro que se acaba com um monte de pontos de interrogação."

Ameaças nucleares são "deploráveis" e "tabu"

O diretor-geral citou descobertas não esclarecidas, feitas por sua agência, como traços de urânio enriquecido em locações inesperadas, agravando as dúvidas quanto à transparência iraniana: "Isso está no centro desse diálogo que eu tenho tentado e ainda tento conduzir com o Irã."

Abordando as tensões crescentes entre o país muçulmano e Israel, Grossi condenou qualquer intenção de atacar instalações nucelares, que classificou como "tabu absoluto". Ele considera preocupante a tendência a lançar ameaças de ataque ou armas nucleares: "Acho que essa normalização do discurso sobre as armas nucleares, de lançá-las, obtê-las, é absolutamente deplorável."

Referindo-se às notícias sobre conversas entre os Estados Unidos e o Irã, ele assegurou que sua agência sempre procura promover o diálogo: "E estou interessado é no diálogo entre nós, a AIEA e o Irã, porque há muitas coisas a serem esclarecidas, e para tal vamos viajar em breve para Teerã."

Autor: Biresh Banerjee, Zachary Crellin