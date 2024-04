Jovens: sexo não é vídeo pornô da internet

Mas nesses vídeos todas as mulheres parecem curtir posições sexuais desconfortáveis, levar uns tapas e, pasmem, "ser estranguladas" durante o sexo.

Sim, eu também levei um susto. Mas pesquisas mostram que a prática do estrangulamento está cada vez mais comum entre os jovens, causando preocupação em especialistas em sexualidade e em médicos, pois essa prática requer muitos cuidados para ser segura. E, sem cuidado, pode até matar.

Sexo violento é moda

O choking (estrangulamento) já é visto como uma tendência sexual entre os jovens (o que já me parece estranho, visto que sexo não devia seguir modinha). Mas os pesquisadores mostram isso. Um levantamento da Universidade de Indiana realizado em 2022 concluiu que 58% das estudantes universitárias entrevistadas já haviam sido estranguladas durante o sexo. A mesma pesquisa concluiu que parte dessas mulheres fez isso para agradar os caras.

Segundo um artigo de opinião publicado no New York Times, uma pesquisa feita nos últimos quatro anos pela professora Deby Herbenick, da mesma universidade, mostra "o rápido aumento do sexo violento entre estudantes universitários", especialmente com prática do estrangulamento sexual.

De acordo com o jornal, quase dois terços das mulheres entrevistadas no mais recente levantamento da pesquisadora, realizado com 5.000 estudantes de uma grande universidade, disseram já ter sido estranguladas por parceiros durante o sexo. Ainda mais chocante: entre as meninas com idade entre 12 e 17 anos, o número sobe para uma em cada quatro entrevistadas.