Opinião: Seu antirracismo é de fachada? - Nada mais racista do que culpar o racismo estrutural por suas ações e achar que a questão se encerra aí, com um pedido de desculpas. Para ser antirracista, é preciso responsabilidade e humildade."Eu não tive a intenção, agora entendo que minhas atitudes são consequências do racismo estrutural."

Não foram exatamente essas as palavras que uma cantora branca de sucesso usou para tentar se desculpar pelas ações abertamente racistas contra um dos participantes (um jovem homem negro) num dos mais importantes reality shows do Brasil. Mas o teor era mais ou menos esse: aprendi que errei, me desculpem, o racismo é maior do que eu.

Tanto o racismo escancarado durante o confinamento quanto a expulsão e os pedidos de desculpa da cantora já foram tema dos mais variados sites de fofoca e notícia, mas também pautaram discussões na arena pública sobre o racismo.