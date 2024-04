Entenda o megaprojeto de Milei aprovado pela Câmara argentina

Foi aprovado o fim das indenizações por um fundo que seria descontado dos funcionários em caso de demissão. A reforma também permite que os trabalhadores registrados como autônomos possam contratar até cinco pessoas sem ter que declará-las como empregados formais.

A proposta também aumenta o período de experiência de novos funcionários de três para seis ou nove meses, e elimina multas por trabalhos não registrados.

Funcionários públicos que se ausentarem do trabalho para participar de protestos terão descontos no salário. Além disso, os sindicatos ligados ao serviço público não poderão descontar parte do salário dos trabalhadores que não forem filiados.

Resistência no Senado

O texto será encaminhado para a apreciação dos senadores após a aprovação de pontos específicos do projeto pelos deputados. As duas casas precisam aprovar o mesmo texto. Se houver mudanças no Senado, o projeto voltará para a Câmara.

O partido de Milei, o Liberdade Avança, possui apenas sete senadores dos 72 senadores. Com apoio do Proposta Republicana, do ex-presidente Mauricio Macri, o apoio à proposta pode chegar a 13. É possível que o governo tenha ainda outros 11 votos da oposição. Mas, para a aprovação, serão necessários os votos de ao menos 37 senadores.